Окупанти мінують Україну мінами ПОМ-3 «Медальйон» (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n169047-okupanty-minuut-ukrayinu-minamy-pom-3-medalyon-foto.html

Ракурс

Війна в Україні з рашистами триває. Окупанти стали мінувати територію України мінами ПОМ-3 «Медальйон».

Громадська організація «Асоціація саперів України» повідомила про застосування російськими загарбниками протипіхотних мін ПОМ-3 «Медальйон» при дистанційному мінуванні території України.

Зазначається, що випадки використання мін із сейсмічним датчиком мети зафіксовані у Харківській області.

Міна оснащується спеціальним електронним блоком, який відповідає за обробку сигналів із сейсмічного датчика цілі та управління бойовою частиною.

Блок електроніки приймає сигнали про вібрації ґрунту під міною і порівнює їх із наявними в пам’яті сигнатурами.

Якщо вібрації схожі на ті, що викликані кроками людини, а також мають достатню амплітуду, що свідчить про наближення до мети, дається команда на спрацювання бойової частини, яка вилітає на висоту близько 1−1,5 м і вибухає. Якщо побачите таку міну, у жодному разі не підходите близько.

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