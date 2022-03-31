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Нацгвардия показала последствия работы артиллерии по бронетехнике врага возле Киева
Нацгвардия показала последствия работы артиллерии по бронетехнике врага возле Киева (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n169068-nacgvardiya-pokazala-posledstviya-raboty-artillerii-po-bronetehnike-vraga-vozle-kieva-foto-video.htmlРакурс
Підрозділи Національної гвардії України продовжують обороняти Київ та знищувати техніку ворога.
Гвардійці з перших днів повномасштабного вторгнення військ РФ беруть активну участь в обороні Києва на усіх напрямках.
Протягом доби підрозділи Національної гвардії України під час боїв з російськими окупантами завдали вогневого ураження по позиціях у районах зосередження противника.
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На київському напрямку наші артилерійські підрозділи знищили дві самохідні артилерійські установки, ракетні системи залпового вогню та кілька десятків бронетанкової та автомобільної техніки ворога.