Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Нацгвардия показала последствия работы артиллерии по бронетехнике врага возле Киева

Нацгвардия показала последствия работы артиллерии по бронетехнике врага возле Киева (ФОТО, ВИДЕО)

31 мар 2022, 11:18
999

Підрозділи Національної гвардії України продовжують обороняти Київ та знищувати техніку ворога.

Гвардійці з перших днів повномасштабного вторгнення військ РФ беруть активну участь в обороні Києва на усіх напрямках.

Протягом доби підрозділи Національної гвардії України під час боїв з російськими окупантами завдали вогневого ураження по позиціях у районах зосередження противника.



.

На київському напрямку наші артилерійські підрозділи знищили дві самохідні артилерійські установки, ракетні системи залпового вогню та кілька десятків бронетанкової та автомобільної техніки ворога.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров