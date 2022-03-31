Нацгвардія показала наслідки роботи артилерії по бронетехніці ворога біля Києва

https://racurs.ua/ua/n169068-nacgvardiya-pokazala-naslidky-roboty-artyleriyi-po-bronetehnici-voroga-bilya-kyieva-foto-video.html

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Підрозділи Національної гвардії України продовжують обороняти Київ та знищувати техніку ворога.

Гвардійці з перших днів повномасштабного вторгнення військ РФ беруть активну участь в обороні Києва на усіх напрямках.

Протягом доби підрозділи Національної гвардії України під час боїв з російськими окупантами завдали вогневого ураження по позиціях у районах зосередження противника.

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На київському напрямку наші артилерійські підрозділи знищили дві самохідні артилерійські установки, ракетні системи залпового вогню та кілька десятків бронетанкової та автомобільної техніки ворога.