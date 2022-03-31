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Ракурс
Нацгвардія показала наслідки роботи артилерії по бронетехніці ворога біля Києва

Нацгвардія показала наслідки роботи артилерії по бронетехніці ворога біля Києва (ФОТО, ВІДЕО)

31 бер 2022, 11:18
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Підрозділи Національної гвардії України продовжують обороняти Київ та знищувати техніку ворога.

Гвардійці з перших днів повномасштабного вторгнення військ РФ беруть активну участь в обороні Києва на усіх напрямках.

Протягом доби підрозділи Національної гвардії України під час боїв з російськими окупантами завдали вогневого ураження по позиціях у районах зосередження противника.



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На київському напрямку наші артилерійські підрозділи знищили дві самохідні артилерійські установки, ракетні системи залпового вогню та кілька десятків бронетанкової та автомобільної техніки ворога.

Джерело: Ракурс


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