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Ракурс
Здесь вся армия тупая, дебилы просто - Новый перехваченный разговор оккупанта с женой

Здесь вся армия тупая, дебилы просто — Новый перехваченный разговор оккупанта с женой

31 мар 2022, 11:47
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Служба безпеки України 31 березня оприлюднила чергову перехоплену розмову російського окупанта зі своєю дружиною в росії.

Наша бригада конкретно обіс… ася. Втрати є, поранених багато. Тут вся армія тупа, дебіли просто, — розповів російський військовий.

Він зізнався, що не розуміє, для чого перебуває в Україні.

Тут неможливо виконувати завдання проти такого супротивника, як проти нас, — каже окупант жінці.

Він повідомив, що спить в окопі, який викопує, коли відчуває небезпеку.



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Що ж, такі зізнання приємні, але вони не повинні вводити нас в оману! Ворог ще тут і хоче знищити нашу націю! Тому вихід в нас один — боротися до останнього! — прокоментували допис в СБУ.

Источник: Ракурс


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