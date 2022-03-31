Здесь вся армия тупая, дебилы просто - Новый перехваченный разговор оккупанта с женой

https://racurs.ua/n169071-zdes-vsya-armiya-tupaya-debily-prosto-novyy-perehvachennyy-razgovor-okkupanta-s-jenoy.html

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Служба безпеки України 31 березня оприлюднила чергову перехоплену розмову російського окупанта зі своєю дружиною в росії.

Наша бригада конкретно обіс… ася. Втрати є, поранених багато. Тут вся армія тупа, дебіли просто, — розповів російський військовий.

Він зізнався, що не розуміє, для чого перебуває в Україні.

Тут неможливо виконувати завдання проти такого супротивника, як проти нас, — каже окупант жінці.

Він повідомив, що спить в окопі, який викопує, коли відчуває небезпеку.

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