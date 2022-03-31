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Здесь вся армия тупая, дебилы просто - Новый перехваченный разговор оккупанта с женой
Здесь вся армия тупая, дебилы просто — Новый перехваченный разговор оккупанта с женойhttps://racurs.ua/n169071-zdes-vsya-armiya-tupaya-debily-prosto-novyy-perehvachennyy-razgovor-okkupanta-s-jenoy.htmlРакурс
Служба безпеки України 31 березня оприлюднила чергову перехоплену розмову російського окупанта зі своєю дружиною в росії.
Наша бригада конкретно обіс… ася. Втрати є, поранених багато. Тут вся армія тупа, дебіли просто, — розповів російський військовий.
Він зізнався, що не розуміє, для чого перебуває в Україні.
Тут неможливо виконувати завдання проти такого супротивника, як проти нас, — каже окупант жінці.
Він повідомив, що спить в окопі, який викопує, коли відчуває небезпеку.
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Що ж, такі зізнання приємні, але вони не повинні вводити нас в оману! Ворог ще тут і хоче знищити нашу націю! Тому вихід в нас один — боротися до останнього! — прокоментували допис в СБУ.