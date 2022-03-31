Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Тут вся армія тупа, дебіли просто - нова перехоплена розмова окупанта з дружиною

Тут вся армія тупа, дебіли просто — Нова перехоплена розмова окупанта з дружиною

31 бер 2022, 11:47
999

Служба безпеки України 31 березня оприлюднила чергову перехоплену розмову російського окупанта зі своєю дружиною у росії.

Наша бригада конкретно обіс… ася. Втрати є, поранених багато. Тут вся армія тупа, дебіли просто, — розповів російський військовий.

Він зізнався, що не розуміє, для чого перебуває в Україні.

Тут неможливо виконувати завдання проти такого супротивника, як проти нас, — каже окупант жінці.

Він повідомив, що спить в окопі, який викопує, коли відчуває небезпеку.



.

Що ж, такі зізнання приємні, але вони не повинні вводити нас в оману! Ворог ще тут і хоче знищити нашу націю! Тому вихід в нас один — боротися до останнього! — прокоментували допис в СБУ.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів