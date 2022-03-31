Тут вся армія тупа, дебіли просто - нова перехоплена розмова окупанта з дружиною

https://racurs.ua/ua/n169071-tut-vsya-armiya-tupa-debily-prosto-nova-perehoplena-rozmova-okupanta-z-drujynou.html

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Служба безпеки України 31 березня оприлюднила чергову перехоплену розмову російського окупанта зі своєю дружиною у росії.

Наша бригада конкретно обіс… ася. Втрати є, поранених багато. Тут вся армія тупа, дебіли просто, — розповів російський військовий.

Він зізнався, що не розуміє, для чого перебуває в Україні.

Тут неможливо виконувати завдання проти такого супротивника, як проти нас, — каже окупант жінці.

Він повідомив, що спить в окопі, який викопує, коли відчуває небезпеку.

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