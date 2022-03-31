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Ракурс
Під Черніговом загинув чоловік нардепа партії "Голос"

Під Черніговом загинув чоловік нардепа партії «Голос»

31 бер 2022, 11:30
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Під Черніговом 30 березня загинув чоловік народного депутата партії «Голос» Ольги Стефанишиної Богдан. Вони одружилися у 2009 році, виховували двох доньок.



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Стефанишина зазначила, що найближчим часом не буде на зв’язку, адже перебуватиме у цей складний час з дітьми.

Чоловік нардепки загинув, коли рятував людей під час обстрілу.

Джерело: Ракурс


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