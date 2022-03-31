Під Черніговом загинув чоловік нардепа партії "Голос"

https://racurs.ua/ua/n169070-pid-chernigovom-zagynuv-cholovik-nardepa-partiyi-golos.html

Ракурс

Під Черніговом 30 березня загинув чоловік народного депутата партії «Голос» Ольги Стефанишиної Богдан. Вони одружилися у 2009 році, виховували двох доньок.

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Стефанишина зазначила, що найближчим часом не буде на зв’язку, адже перебуватиме у цей складний час з дітьми.

Чоловік нардепки загинув, коли рятував людей під час обстрілу.