Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Под Черниговом погиб муж нардепа партии «Голос»

Под Черниговом погиб муж нардепа партии «Голос»

31 мар 2022, 11:30
999

Під Черніговом 30 березня загинув чоловік народного депутата партії «Голос» Ольги Стефанишиної Богдан. Вони одружилися у 2009 році, виховували двох доньок.



.

Стефанишина зазначила, що найближчим часом не буде на зв’язку, адже перебуватиме у цей складний час з дітьми.

Чоловік нардепки загинув, коли рятував людей під час обстрілу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров