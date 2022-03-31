Фосфорные снаряды применили российские фашисты в Донецкой области

Фосфорные снаряды применили оккупанты в Донецкой области. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n169069-fosfornye-snaryady-primenili-rossiyskie-fashisty-v-doneckoy-oblasti.html

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Ворог застосував фосфорні снаряди при обстрілі Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки.

Внаслідок обстрілів, які відбулися вночі з 30 на 31 березня, поранення дістали 11 осіб, серед них четверо дітей. А 31 березня російські окупанти обстрілювали Очеретинську громаду, поранення отримали двоє людей. Поранених доправили до Курахівської міської лікарні. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За словами очільника області, до прифронтових населених пунктів підвозять питну воду та харчі, а усіх охочих евакуюють.

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Вкотре закликаю всіх, хто опинився на лінії фронту, хто залежний від наявності специфічних ліків та медичного догляду, скористатися можливістю і виїхати. Евакуація — це тимчасово. Найважливіше зараз — зберегти життя! — зазначив Кириленко.

Нагадаємо, Рубіжне в Луганській області окупанти не лише атакують ракетами, але й застосовують фосфорні бомби. Внаслідок бомбардувань четверо людей загинули, а шестеро дістали поранення.