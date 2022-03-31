Оккупанты насильно вывезли в рф почти 400 тыс. украинцев. Фото:

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Російські загарбники насильно вивезли до росії близько 400 тис. українців.

Громадян депортували з української території на територію країни-агресора. Спочатку їх відвезли до фільтраційного табору на Донеччині, а потім почали переправляти автобусами до росії. Після цього українців везуть у в депресивні регіони рф, на кшталт Сахаліну. Про це уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила в інтерв’ю Euronews.

За словами омбудсмена, за понад місяць війни не було створено жодного життєздатного гуманітарного коридору. Денісова звинуватила росію у крадіжці уніформи українських військових та її використання для скоєння злочинів.

Також вона додала, що ситуація у Маріуполі залишається складною. Більшість будівель рашисти зруйнували бомбами та обстрілами. Жертвами агресії російських окупантів стали понад 20 тис. жителів міста.

Telegram-канал «Украина Сейчас» пише, що окупанти викрали 12-річну дівчинку з Маріуполя і вивезли насильно на окупований Донбас. Зазначається, що 17 березня в будинок дівчинки і її батька потрапив снаряд, а батько загинув. Дитину намагалися евакуювати до Чернівців до дідуся, але під час евакуації дівчинка дістала поранення внаслідок вибуху міни. Після цього дитину викрали рашисти. Зараз дівчинка перебуває в окупованому Донецьку — її депортували туди разом із людьми, з якими вона перебувала у сховищі. Офіс генерального прокурора розпочав розслідування.

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Нагадаємо, 29 березня в Офісі генпрокурора повідомляли, що в Україні через масштабну збройну агресію росії, яка розпочалася 24 лютого, загинули вже 144 дитини. Ці показники не включають дані з оточеного росіянами Маріуполя.

Джерело: Euronews