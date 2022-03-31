Беженцы из Украины в Италии. Фото:

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Українські біженці в Італії отримають дозвіл на проживання терміном на 1 рік.

Відповідний указ 30 березня підписав прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі. Українці отримають доступ до системи охорони здоров’я, ринку праці та соціальних пільг. Про це повідомляє Daily News.

Встановлюється механізм тимчасової допомоги біженцям, які прибувають з України, — йдеться в документі.

Указ передбачає, що біженцям, які прибули з України, встановлять тимчасовий захист і допомогу. Таким чином поліцейські управління отримають право видавати українцям дозвіл на проживання.

А голова цивільної оборони Італії Фабріціо Курсіо підписав контракт зі спеціальним фондом, який передбачає щомісячний внесок у розмірі 300 євро на кожного біженця з України протягом максимум трьох місяців.

За даними ООН, через війну Україну були змушені покинути понад 4 млн людей. Понад 2,3 млн українців перетнули кордон з Польщею.

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Нагадаємо, 24 березня у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки приймуть до 100 тис. українців та інших вимушено переміщених осіб, які тікають від війни в Україні. Американці планують використати програми возз'єднання родин, прийому біженців, імміграційні та неімміграційні візи, та ін. інструменти.

Джерело: Daily News