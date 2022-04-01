Пожар в российском Белгороде на нефтебазе. Фото: РИА Новости

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На нафтобазі в російському Бєлгороді сталася пожежа. Місто розташоване приблизно за 40 км від кордону з Україною.

Пожежа та вибухи на нафтобазі сталися 1 квітня. Місцева влада вже звинуватила Україну в цьому. Зокрема, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що пожежа сталася «внаслідок авіаудару з двох вертольотів ЗСУ, які зайшли на територію росії на низькій висоті». Про це передають пропагандистські РИА «Новости» та «Интерфакс».

Відбулася пожежа на нафтобазі в місті Білгороді. Усі екстрені служби виїхали на місце. Вживаються заходів щодо її ліквідації, — заявив представник путінського режиму.

У соцмережах та Telegram-каналах поширюють відео з камер спостереження, на якому показано, що перед початком пожежі видно нібито прольоти ракет або щось, що нагадує їх. При цьому не наразі можна підтвердити справжність ролика, а також те, що йдеться про нафтобазу у Білгороді 1 квітня.

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Нагадаємо, 30 березня біля Бєлгорода прогриміли вибухи на військових складах, через інцидент поранення дістали щонайменше четверо осіб. Згодом у росії повідомили, що причина вибухів «людський фактор».

Джерела: РИА «Новости», «Интерфакс»