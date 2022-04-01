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Возросло количество погибших из-за обстрела Николаевской ОГА. Фото: ГСЧС

Возросло количество погибших из-за обстрела Николаевской ОГА

1 апр 2022, 11:17
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Обстріл рашистами Миколаївської обласної державної адміністрації забрав життя 27 осіб.

Один із постраждалих помер у лікувальному закладі, а тіла ще трьох осіб помер у лікувальному закладі. Про це 1 квітня повідомляє «Суспільне» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Станом на 10.00 з-під завалів будівлі Миколаївської обласної ради звільнили тіла ще трьох загиблих, таким чином загальна кількість жертв становить 27 осіб, — йдеться в повідомленні.



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Нагадаємо, ракетного удару по Миколаївській ОДА завдали вранці 29 березня. Внаслідок обстрілу зруйнована центральна секція, обвалилися з першого по дев’ятий поверхи.

Джерело: «Суспільне»

Источник: Ракурс


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