Возросло количество погибших из-за обстрела Николаевской ОГА. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n169114-vozroslo-kolichestvo-pogibshih-iz-za-obstrela-nikolaevskoy-oga.html

Ракурс

Обстріл рашистами Миколаївської обласної державної адміністрації забрав життя 27 осіб.

Один із постраждалих помер у лікувальному закладі, а тіла ще трьох осіб помер у лікувальному закладі. Про це 1 квітня повідомляє «Суспільне» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Станом на 10.00 з-під завалів будівлі Миколаївської обласної ради звільнили тіла ще трьох загиблих, таким чином загальна кількість жертв становить 27 осіб, — йдеться в повідомленні.



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Нагадаємо, ракетного удару по Миколаївській ОДА завдали вранці 29 березня. Внаслідок обстрілу зруйнована центральна секція, обвалилися з першого по дев’ятий поверхи.

Джерело: «Суспільне»