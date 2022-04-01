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Зросла кількість загиблих через обстріл Миколаївської ОДА. Фото: ДСНС
Зросла кількість загиблих через обстріл Миколаївської ОДАhttps://racurs.ua/ua/n169114-zrosla-kilkist-zagyblyh-cherez-obstril-mykolayivskoyi-oda.htmlРакурс
Обстріл рашистами Миколаївської обласної державної адміністрації забрав життя 27 осіб.
Один із постраждалих помер у лікувальному закладі, а тіла ще трьох осіб помер у лікувальному закладі. Про це 1 квітня повідомляє «Суспільне» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Станом на 10.00 з-під завалів будівлі Миколаївської обласної ради звільнили тіла ще трьох загиблих, таким чином загальна кількість жертв становить 27 осіб, — йдеться в повідомленні..
Нагадаємо, ракетного удару по Миколаївській ОДА завдали вранці 29 березня. Внаслідок обстрілу зруйнована центральна секція, обвалилися з першого по дев’ятий поверхи.
Джерело: «Суспільне»