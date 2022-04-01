путин боится умереть и принимает ванны из экстракта рогов оленей

https://racurs.ua/n169117-putin-boitsya-umeret-i-prinimaet-vanny-iz-ekstrakta-rogov-oleney-video.html

Ракурс

володимир путін, президент росії, який ховається в бункері, поки його армія вбиває українців, переживає за своє здоров’я.

Журналісти-розслідувачі повідомляють, що в поїздках його супроводжують десять лікарів. Про це йдеться розслідуванні «Проекту» до 70-річчя путіна.

Також диктатор рф цікавиться нетрадиційною медициною — наприклад, приймає ванни з екстракту рогів оленів.

Дослідивши дані, журналісти дійшли висновку, що у 2016−2017 роках президента в середньому супроводжували п’ять лікарів.

Зазначається, що в листопаді 2016 року путін не з’являвся на публіці п’ять днів — і в цей період до сочинського санаторію «Русь» заселилося одразу 12 медиків.

До 2019 року, пише видання, Путіна супроводжували вже в середньому дев’ять лікарів. Найчастіше з президентом їздить онколог Євген Селіванов, який також займався проблемами щитовидної залози.

Його називають «лікарем, який може першим виявити проблеми із щитовидною залозою, зокрема онкологічні».

Видання також розповідає про інтерес Путіна до ванн з екстракту пантів (м'яких незакостенілих рогів маралів).

Першим у російській еліті пантовими ваннами зацікавився сергій шойгу. У середині нульових він вперше привіз президента на Алтай і переконав путіна в користі процедури — нібито вона покращує роботу серцево-судинної системи та омолоджує шкіру.

Президент рф, який почав більше думати про здоров’я, в одній з поїздок занурився у ванну з варевом з оленячих рогів, що видає специфічний запах.

.

Знайомий президента стверджує, що того попереджали — немає жодного переконливого доказу користі пантових ванн. Але путіну сподобалося, з того часу він бував на Алтаї ще неодноразово.