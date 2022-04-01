Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Искандеры» размешили — враг промахнулся во время ракетной атаки в Одесской области

«Искандеры» разсмешили — враг промахнулся во время ракетной атаки в Одесской области

1 апр 2022, 22:36
999

Під час ракетного обстрілу Одеської області ворог намагався поцілити в об'єкти критичної інфраструктури, ураження яких може нести небезпеку цивільному населенню.

Про це увечері 1 квітня повідомило оперативне командування «Південь».

Завдяки вчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони, ракети не влучили в заплановані ворогом об'єкти. Ситуація знаходиться під контролем Збройних Сил України. Обставини події уточнюються, — йдеться у повідомленні українських військових.



.

1 квітня окупанти завдали три ракетні удари з комплексу «Іскандер» по населеному пункту в Одеському районі. Ракети запускали з Криму, є постраждалі. Про це раніше повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров