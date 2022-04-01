«Искандеры» размешили — враг промахнулся во время ракетной атаки в Одесской области

https://racurs.ua/n169151-iskandery-razmeshili-vrag-promahnulsya-vo-vremya-raketnoy-ataki-v-odesskoy-oblasti.html

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Під час ракетного обстрілу Одеської області ворог намагався поцілити в об'єкти критичної інфраструктури, ураження яких може нести небезпеку цивільному населенню.

Про це увечері 1 квітня повідомило оперативне командування «Південь».

Завдяки вчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони, ракети не влучили в заплановані ворогом об'єкти. Ситуація знаходиться під контролем Збройних Сил України. Обставини події уточнюються, — йдеться у повідомленні українських військових.



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1 квітня окупанти завдали три ракетні удари з комплексу «Іскандер» по населеному пункту в Одеському районі. Ракети запускали з Криму, є постраждалі. Про це раніше повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.