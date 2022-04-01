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Ракурс
Ворог промахнувся під час ракетної атаки на Одещині

«Іскандери» розсмішили — ворог промахнувся під час ракетної атаки на Одещині

1 кві 2022, 22:36
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Під час ракетного обстрілу Одеської області ворог намагався поцілити в об'єкти критичної інфраструктури, ураження яких може нести небезпеку цивільному населенню.

Про це увечері 1 квітня повідомило оперативне командування «Південь».

Завдяки вчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони, ракети не влучили в заплановані ворогом об'єкти. Ситуація знаходиться під контролем Збройних Сил України. Обставини події уточнюються, — йдеться у повідомленні українських військових.



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1 квітня окупанти завдали три ракетні удари з комплексу «Іскандер» по населеному пункту в Одеському районі. Ракети запускали з Криму, є постраждалі. Про це раніше повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Джерело: Ракурс


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