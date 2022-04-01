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Ворог промахнувся під час ракетної атаки на Одещині
«Іскандери» розсмішили — ворог промахнувся під час ракетної атаки на Одещиніhttps://racurs.ua/ua/n169151-iskandery-rozsmishyly-vorog-promahnuvsya-pid-chas-raketnoyi-ataky-na-odeschyni.htmlРакурс
Під час ракетного обстрілу Одеської області ворог намагався поцілити в об'єкти критичної інфраструктури, ураження яких може нести небезпеку цивільному населенню.
Про це увечері 1 квітня повідомило оперативне командування «Південь».
Завдяки вчасному та ефективному реагуванню сил протиповітряної оборони, ракети не влучили в заплановані ворогом об'єкти. Ситуація знаходиться під контролем Збройних Сил України. Обставини події уточнюються, — йдеться у повідомленні українських військових..
1 квітня окупанти завдали три ракетні удари з комплексу «Іскандер» по населеному пункту в Одеському районі. Ракети запускали з Криму, є постраждалі. Про це раніше повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.