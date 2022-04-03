Большинство скотыняк уничтожено, другие разбежались - как зачищают села под Киевом (ВИДЕО)

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Збройні сили поволі звільняють містечка та села на Київщині від росіян, які дременули на північ — у Білорусь.

Головне управління розвідки Міністерства оборони оприлюднило відео про звільнення Дмитрівки та Капітанівки

31 березня спецпідрозділи Головного управління розвідки тримали завдання разом з іншими підрозділами ЗСУ взяти участь в операції зі звільнення цих населених пунктів. Операцію розпочали о 17.00.

За словами командира групи спецпідрозділу ГУР МО (позивний Титан), головна складність завдання полягала в тому, що в селах залишалась частина цивільного населення. Треба було подбати про те, щоб ніхто з них не постраждав під час бою.

Наступ почався з боку села Петрушки й росіяни вимушені були відійти за межі Дмитрівки в бік села Забуччя.

Ми перейшли Житомирську трасу. Було здійснено пару пострілів з танків в наш бік. Коли ми зайшли в Дмитрівку, ми зробили так, щоб вони вийшли з села. Тобто, в активну фазу бою ми з ними не вступали. Коли вже вони були на виході з Дмитрівки, там вже була активна фаза бою.

З боку окупантів залучили 21 одиниця важкої техніки, БМП і танки. В села зайшло вісім українських танків, піхота ЗСУ та група спецпризначенців ГУР.

У них втрати — 9 одиниць важкої техніки, БМП і танки, і до 50 осіб піхоти… Вони всі відступили. Але основна маса була знищена, — пригадує Титан.



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Розвідники просять жителів звільнених сіл із застереженням дочасно не повертатися у залишені домівки: там зараз знаходитись небезпечно і працюють фахівці по розмінуванню.

Нагадаємо, що 30−31 квітня розпочалося звільнення Київської області від рашистів.