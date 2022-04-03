Киев из-за убийства в Буче требует от G7 немедленных санкций против РФ

https://racurs.ua/n169194-kiev-iz-za-ubiystv-v-buche-trebuet-ot-g7-nemedlennyh-sankciy-protiv-rf.html

Ракурс

Дмитро Кулеба закликав «Групу семи» (G7) запровадити новий пакет санкцій проти рф, а місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів.

Росія гірша за ІДІЛ, рахунок вбитих вже пішов на сотні. МЗС України вже направило відповідний запит до Міжнародного кримінального суду, — заявив Кулеба 3 квітня в ефірі британського радіо Times UK radio.

Міністр закликав місії Міжнародного кримінального суду та міжнародних організацій якнайшвидше приїхати до Бучі та інших міст і селищ Київщини для збору доказової бази вчинення росіянами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

МЗС України вже направило відповідний запит до Міжнародного кримінального суду.

Кулеба повідомив, що ці докази будуть використані в міжнародних та іноземних судах задля притягнення до відповідальності тих, хто вчинив ці звірства.

Ми все ще збираємо та шукаємо тіла, але рахунок вже пішов на сотні. Мертві тіла лежать на вулицях. Вони вбивали мирних людей, знаходячись у цих селах і містах, і також відходячи з них, — заявив він.

Кулеба розповів про масові злочини російської армії в Україні, включно з вбивствами, тортурами, мародерством, зґвалтуваннями.

Якщо раніше я казав, що докладу максимум зусиль для притягнення винних до відповідальності, то тепер я переконаний, що це справа мого життя, якою я буду займатися до останнього подиху, допоки вони всі не понесуть відповідальність, — сказав Кулеба.

Також Кулеба через вбивства у Бучі вимагає від «великої сімки» негайно запровадити нові санкції проти Росії, а саме ембарго на російську нафту, газ, вугілля, закриття всіх портів для російських судів та товарів і відключення всіх російських банків від SWIFT.

Я вимагаю нових руйнівних санкцій Великої сімки вже ЗАРАЗ. Бучанська різанина була навмисною. Росіяни прагнуть знищити якомога більше українців, — написав міністр у Твіттер.

Весь світ шокований звірствами рашистів на Київщині. Світові ЗМІ публікують фото вбитих та закатованих українців, братську могилу на 280 людей. Події в Бучі називають «Bucha massacre» (Бучанська різанина).

.