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В Ирпене оккупанты расстреливали женщин и девушек, а затем ездили по ним на танках - война в Украине

В Ирпене оккупанты расстреливали женщин и девушек, а затем ездили по ним на танках (ВИДЕО)

3 апр 2022, 15:56
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В Ірпені російські окупанти розстрілювали жінок і дівчаток, а потім їздили по їхніх тілах танками.

Про це в інтерв’ю DW заявив мер міста Олександр Маркушин.

За його словами, багато цивільних загинуло через артобстріли та міни. Також росіяни масово розстрілювали людей просто посеред вулиці.



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Найбільше загиблих — на вулицях Пушкінській та Лермонтова.

Нагадаємо, що очільник українського МЗС Дмитро Кулеба закликав «Групу семи» (G7) запровадити новий пакет санкцій проти рф, а місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів.

Источник: Ракурс


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