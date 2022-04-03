В Ирпене оккупанты расстреливали женщин и девушек, а затем ездили по ним на танках - война в Украине

https://racurs.ua/n169195-v-irpene-okkupanty-rasstrelivali-jenschin-i-devushek-a-zatem-ezdili-po-nim-na-tankah-video.html

Ракурс

В Ірпені російські окупанти розстрілювали жінок і дівчаток, а потім їздили по їхніх тілах танками.

Про це в інтерв’ю DW заявив мер міста Олександр Маркушин.

За його словами, багато цивільних загинуло через артобстріли та міни. Також росіяни масово розстрілювали людей просто посеред вулиці.

.

Найбільше загиблих — на вулицях Пушкінській та Лермонтова.

Нагадаємо, що очільник українського МЗС Дмитро Кулеба закликав «Групу семи» (G7) запровадити новий пакет санкцій проти рф, а місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів.