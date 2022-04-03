Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Ірпені окупанти розстрілювали жінок і дівчаток, а потім їздили по них танками

В Ірпені окупанти розстрілювали жінок і дівчат, а потім їздили по них танками (ВІДЕО)

3 кві 2022, 15:56
999

В Ірпені російські окупанти розстрілювали жінок і дівчаток, а потім їздили по їхніх тілах танками.

Про це в інтерв’ю DW заявив мер міста Олександр Маркушин.

За його словами, багато цивільних загинуло через артобстріли та міни. Також росіяни масово розстрілювали людей просто посеред вулиці.



.

Найбільше загиблих — на вулицях Пушкінській та Лермонтова.

Нагадаємо, що очільник українського МЗС Дмитро Кулеба закликав «Групу семи» (G7) запровадити новий пакет санкцій проти рф, а місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів