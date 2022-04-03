ПВО завалила российскую «сушку» возле Изюма, пилоту убежать не удалось

https://racurs.ua/n169198-pvo-zavalila-rossiyskuu-sushku-vozle-izuma-pilotu-ubejat-ne-udalos-foto.html

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Поблизу міста Ізюм 3 квітня зенітні ракетні війська Повітряних сил Збройних сил України збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Згодом військові показали палаючий літак окупантів Су-34, який збили у небі над Харківщиною, а в мережі оприлюднили фото російського пілота. Він катальпувався, але «сокола путіна» вдалося зловити неподалік падіння літака.

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Нагадаємо, що саме поблизу Ізюму на Харківщині у ці тижні тривають найбільш криваві бої на східному напрямку. Рашисти намагаються вийти на оперативний простір, щоб створитинебезпеку оточення донбаського угрупування ЗСУ.