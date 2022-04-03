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ППО завалила російську "сушку" біля Ізюму, пілоту втекти не вдалося

ППО завалила російську «сушку» біля Ізюму, пілоту втекти не вдалося (ФОТО)

3 кві 2022, 17:16
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Поблизу міста Ізюм 3 квітня зенітні ракетні війська Повітряних сил Збройних сил України збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Згодом військові показали палаючий літак окупантів Су-34, який збили у небі над Харківщиною, а в мережі оприлюднили фото російського пілота. Він катальпувався, але «сокола путіна» вдалося зловити неподалік падіння літака.

ППО завалила російську "сушку" біля Ізюму, пілоту втекти не вдалося

ППО завалила російську "сушку" біля Ізюму, пілоту втекти не вдалося



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Нагадаємо, що саме поблизу Ізюму на Харківщині у ці тижні тривають найбільш криваві бої на східному напрямку. Рашисти намагаються вийти на оперативний простір, щоб створити небезпеку оточення донбаського угрупування ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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