Лікарі «Охматдиту» дістали уламок російського снаряда з голови 13-річної дівчинки

https://racurs.ua/ua/n169197-likari-ohmatdytu-distaly-ulamok-rosiyskogo-snaryada-z-golovy-13-richnoyi-divchynky-foto.html

Ракурс

Діти гинуть та калічаться під час війни в Україні.

Лікарі «Охматдиту» дістали уламок російського снаряда з голови 13-річної Софії, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Дівчинка отримала поранення, коли в будинок її сім’ї у Миколаївській області влучив снаряд окупантів.

Уламок снаряду пройшов через скроню та зупинився між півкулями головного мозку. Софія отримала поранення 5 березня, три тижні вона проходила лікування в Миколаєві, а потім її доставили до «Охматдиту».

.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що у Маріуполі російський окупант вистрелив в обличчя 11-річній дівчинці Мілені Ураловій. Куля пройшла через щелепу і травмувала корінь язика. Наразі дитина перебуває у лікарні та одужує.