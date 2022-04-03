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Ракурс
Британія попередила по спробу російського десанту в Україні

Британія попередила про спробу російського десанту в Україні

3 кві 2022, 16:27
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росія може спробувати висадити десант в Україні, повідомили в Міністерстві оборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, така операція буде ризикованою, адже українські сили мали час для підготовки.

Російські військово-морські сили зберігають дистанційну блокаду українського узбережжя в Чорному й Азовському морях, перешкоджаючи поповненню українських запасів морем, — йдеться в повідомленні.

У британському міністерстві зазначають, що походження мін залишається незрозумілим, однак їх присутність майже напевно повʼязана з активністю російського флоту в цьому районі та демонструє, як вторгнення росії в Україну торкається нейтральних і цивільних інтересів.



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Уранці 3 квітня рашисти здійснили ракетний обстріл Одеси.

В деяких районах зафіксована пожежа. Частину ракет збиоа українська ППО, повідомило ОК «Південь».

Джерело: Ракурс


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