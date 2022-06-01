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Ракурс
Российская авиация выпустила шесть ракет по Сумщине. Фото: bigmir.net

Российская авиация выпустила шесть ракет по Сумщине

1 июн 2022, 17:49
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Російські бойові літаки обстріляли територію Сумської області.



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Окупанти продовжують завдавати ударів по прикордонних населених пунктах Сумської області. Сьогодні, 1 червня, близько 13.25 спостерігачі зафіксували за шумом двигуна два реактивних літаки, які вздовж кордону України з росією запустили шість ракет. Про це повідомило оперативне командування «Північ» у Facebook.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що ракети вдарили по території Шалигінської громади Шосткинського району. Дані по руйнуваннях та жертвах уточнюються.

Тим часом стало відомо, що країна-агресор почала обладнувати позиції на території Брянської області — за 3 км від державного кордону України й Сумської області. Позиції окупанти облаштовують у районах Подивоття та Некислиця.

Нагадаємо, 31 травня російські окупанти підірвали два мости через річку Інгулець в районі Давидового броду та Великої Олександрівки на Херсонщині, щоб сповільнити наступ українських сил.

Источник: Ракурс


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