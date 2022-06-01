Главарь боевиков ДНР Пушилин получил ранения на Донбассе. Фото: v-variant.com.ua

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Ракурс

Денис Пушилін, самопроголошений ватажок ДНР, дістав поранення на Донеччині.

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Посібника російських окупантів поранили у місті Лиман Донецької області. Пушилін був поранений у ході артилерійського удару. Також постраждали 72 бойовики. Про це 1 червня повідомив радник міністра МВС Антон Геращенко у Telegram.

Зазначається, що Пушилін їхав до Лимана представляти гауляйтера нещодавно окупованого росіянами міста.

Як відомо, Денис Пушилін — уродженець міста Макіївка в Донецькій області. Під час Революції гідності брав участь у сепаратистських акціях та закликав до незалежності Донеччини та приєднання її до рф. Брав участь у захопленні Донецької обласної державної адміністрації.

У квітні 2014 року оголосив себе заступником так званого народного губернатора Павла Губарєва, а після проведення фейкового референдуму став одним із ватажків в так званому уряді ДНР. Очолив вигадане формування Пушилін у вересні 2018 року після вбивства Олександра Захарченка. Сепаратиста неодноразово намагалися вбити.

Нагадаємо, у травні бойовики так званої Донецької народної республіки (ДНР) заявили, що проведуть «референдум» про приєднання до складу росії, але після того, як вийдуть на «конституційні» кордони Донецької та Луганської областей.