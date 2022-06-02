ВСУ уничтожили уже 2 тыс. 325 единиц автомобильной техники врага. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n171276-vsu-unichtojili-uje-2-tys-325-edinic-avtomobilnoy-tehniki-vraga.html

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Військові втрати російської федерації у війні з Україною продовжують зростати щодня.

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За минулу добу, 1 червня, ворог не дорахувався 150 солдатів та офіцерів. ЗСУ також знищили 11 броньовиків, 35 автомобілів та автоцистерн, дві одиниці спецтехніки, два танки, дві артилерійських системи, два літаки, одну систему ППО. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 2 червня орієнтовно склали:

особового складу — близько 30 тис. 850 (+150) осіб ліквідовано,

танків — 1 тис. 363 (+2) од,

бойових броньованих машин — 3 тис. 354 (+11) од,

артилерійських систем — 661 (+2) од,

РСЗВ — 207 (+0) од,

засоби ППО — 95 (+1) од,

літаків — 210 (+2) од,

гелікоптерів — 175 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 521 (+2),

крилаті ракети — 120 (+0),

кораблі /катери — 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 2 тис. 325 (+35) од,

спеціальна техніка — 51 (+2).

Командування української армії відзначає, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, 1 червня голова Херсонської обласної військової адміністрації Геннадій Лагута заявив, що на півночі регіону підрозділи української армії звільнили від окупантів понад 20 населених пунктів. Збройні сили України продовжують рухатися далі на південь.