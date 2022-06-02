Польша прекратит выплачивать помощь беженцам. Фото: AP

https://racurs.ua/n171278-polsha-prekratit-vyplachivat-pomosch-bejencam-iz-ukrainy.html

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Виплата допомоги українським біженцям у Польщі припиниться з 1 липня.

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Допомога в розмірі 40 злотих (близько 280 грн) на день на харчування та проживання виплачувалася з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Таким чином польський уряд хоче стимулювати українців самостійно заробляти гроші й забезпечувати свої потреби. Про це повідомляє Rzeczpоspolita.

Ми переконані, що багато людей в Польщі здатні стати незалежними й адаптуватися, — заявив представник уряду Польщі у справах біженців Павло Боссернакер.

Високопоставлений політик з керівної партії «Право і справедливість» заявив, що багато українців шукають роботу і знаходять її.

При цьому частині біженців виплати продовжать. Це стосується людям з інвалідністю, вагітним жінкам та багатодітним сім’ям. Спочатку війни польська влада гарантувала допомогу українським біженцям на перші 60 днів.

Нагадаємо, у квітні Центр Разумкова провів соціологічне дослідження й з’ясував, що 79% українців, які виїхали за кордон через війну, планують повернутися додому. Ще близько 10% біженців не планують повертатися в країну після закінчення війни, а ще 11% не визначилися.

Джерело: Rzeczpоspolita