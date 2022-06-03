ВСУ отбросили оккупантов на четырех направлениях – Генштаб

https://racurs.ua/n171304-vsu-otbrosili-okkupantov-na-chetyreh-napravleniyah-genshtab.html

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Війна росії проти України триває. Впродовж минулої доби захисники України змусили ворога відступити на чотирьох напрямках — Слов’янському, Сєвєродонецькому, Криворізькому, а також поблизу Красногорівки та Полтавки. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

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На Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники продовжують обстріли українських позицій в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка і Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів неподалік Мирної Долини. Крім того, в районі Метьолкіного та Білогорівки противник намагався вести штурмові дії, зазнав втрат, відійшов на попередні позиції. В центральній частині Сєверодонецька тривають бої, — повідомляє Генштаб.

На Слов’янському напрямку окупанти концентруються на інженерному обладнанні позицій й обстрілах цивільної інфраструктури. росіяни намагалися наступати в районах населених пунктів Богородичне та Долина, успіху не мали та відійшли.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ярова, Щурове, Старий Караван і Райгородок. Проводив штурмові дії поблизу Студенка, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку ворог здійснює обстріли в районах населених пунктів Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваха, Миколаївка, Берестове, Білогорівка та Врубівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій ворог не проводив, водночас тривали обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Кам’янка, Веселе, Мар’їнка, Новомихайлівка, Авдіївка, Піски, Золота Нива.

На Слобожанському напрямку рашисти продовжують підготовку до наступу — звозять техніку і боєприпаси з території рф. На Харківському напрямку противник активних дій не проводив. Основні зусилля зосереджує на стримуванні дій ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку протягом доби ворог, застосував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Кавказ, Лепетиха, Дмитрівка, Осокорівка, Благодійне, Степова Долина. На окремих ділянках Криворізького напрямку противник активізував ведення повітряної розвідки та намагався провести штурмові дії. Отримав відсіч і відійшов на раніше зайняті позиції.

На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля білоруської армії зосереджені на посиленні охорони державного кордону. Одночасно, відбувається ротація підрозділів спецпризначення в прикордонних з Україною районах

На Сіверському напрямку противник активних дій не проводив. Завдав ракетного удару по об'єктах цивільної інфраструктури в районі Гудового Сумської області. Також на Сумщині ворог обстріляв райони населених пунктів Бачівськ, Ходине і Славгород.

Нагадаємо, цього тижня росія випустила вісім ракет по залізниці Львівщини та Миколаївщини. Водночас на східному фронті у бомбосховищах на заводі «Азот» Сєвєродонецька ховаються 800 осіб, а Збройні сили України намагаються відбити місто.