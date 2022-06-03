100 дней войны - как менялась карта боевых действий

https://racurs.ua/n171305-100-dney-voyny-kak-menyalas-karta-boevyh-deystviy-video.html

Ракурс

Протистояння України і росії, яке почалося з нападу «зелених чоловічків» рф і анексії Криму ще в лютому 2014 року, вилилося в пряме повномасштабне вторгнення вісім років потому. Сьогодні, 3 червня, минає сто днів від початку нового вторгнення воєнних злочинців росії в Україну.

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За цей час захисники України не лише зірвали плани кремля щодо швидкої перемоги за «три дні», а й змусити армію росіян-мародерів подекуди відступати. Нині росія тимчасово окупувала частину півдня України — Приазов’я і майже всю Херсонську область, важкі бої тривають у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, близько 04.00 24 лютого російські війська завдали ракетних ударів по українських містах і почали вторгнення на фронті довжиною понад тисячу кілометрів. Останній раз такі масштабні баталії були в світі під час Другої світової війни. Перший місяці війни ознаменувався перемогою України в битві за Київ, Чернігів і Суми. Україна втратила Приазов’я і Херсонщину. Вектор протистояння перемістився на Схід.

Автор відео — Ніка Назаренко.