ЕС официально утвердил шестой пакет санкций против рф и беларуси

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Шостий пакет економічних і персональних санкцій, спрямованих проти росії і білорусі, затвердила Рада Європейського Союзу. Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель зазначив, що обмеження вплинуть на здатність кремля фінансувати війну шляхом введення подальших економічних санкцій.

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Ми забороняємо імпорт російської нафти в ЄС, і тим самим скорочуємо величезне джерело доходу для росії. Ми відключаємо більше ключових російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Ми також накладаємо санкції на винних у звірствах, які сталися в Бучі та Маріуполі, і забороняємо більше поширювачів дезінформації, які активно сприяють пропаганді війни президента Путіна, — сказав Боррель.

ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з росії до ЄС. Поступова відмова від російської нафти триватиме від шести місяців для сирої нафти до восьми місяців для інших нафтопродуктів.

Тимчасовий виняток передбачається для імпорту сирої нафти нафтопроводом до тих країн-членів ЄС, які через своє географічне положення страждають від специфічної залежності від російських поставок і не мають життєздатних альтернатив. Болгарія і Хорватія також виграють від тимчасових винятків щодо імпорту російської морської сирої нафти та вакуумного газойлю відповідно, — йдеться у повідомленні Ради ЄС.

SWIFT заблокують для Сбербанку, Кредитного банку москви, Російського сільськогосподарського банку і Білоруського банку розвитку та реконструкції.

Також ЄС призупиняє мовлення в блоці ще трьох російських державних телеканалів: «россия РТР/РТР Планета», «россия 24» / «россия 24» і «Міжнародний телецентр».

ЄС заборонить надання в росії бухгалтерських, зв’язків з PR- та консультаційних послуг, а також хмарних сервісів. Крім того, Рада ЄС вирішила накласти санкції на додаткових фізичних та юридичних осіб: винних у звірствах російських військ у Бучі та Маріуполі, осіб, які підтримують війну, провідних бізнесменів та членів сімей олігархів та кремлівських чиновників, а також на оборонні і фінансові організації.