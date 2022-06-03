Как полиция Одессы вылавливает желающих поплавать

https://racurs.ua/n171317-kak-policiya-odessy-vylavlivaet-jelauschih-poplavat-video.html

Ракурс

Поліцейські в Одеській області затримують охочих поплавати у Чорному морі. Раніше людей просили не відвідувати місцеві пляжі. Про це повідомляє одеське видання «Думская».

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Відеозапис затримання одного з пірнальників був знятий на Чкалівському пляжі.

Раніше речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що цьогорічний курортний сезон в Одесі під загрозою. Для того, щоб місто і область почали приймати туристів, необхідно унеможливити небезпеку від мін — кілька з них вже приносило хвилями на пляжі. Братчук нагадав, що 3 травня знешкодили морську міну в акваторії і вже були такі випадки, коли міни приносило на одеські пляжі. Загалом росіяни «розкидали» понад 400 таких мін у Чорному морі.