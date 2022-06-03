При каких условиях рф может применить ядерное оружие - прогноз аналитиков

https://racurs.ua/n171316-pri-kakih-usloviyah-rf-mojet-primenit-yadernoe-orujie-prognoz-analitikov.html

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Ядерну загрозу росії оцінили експерти в умовах триваючого повномасштабного вторгнення армії кремля в Україну.

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Якщо контрнаступ України дійде до таких територій, які психологічно і політично занадто важливі для виживання путінського режиму, я маю на увазі Крим, існує певний ризик застосування ядерної зброї, — вважає аналітик Інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак, пише «ВВС Україна».

Новини про постачання ракетних систем Києву неабияк стурбували москву навіть попри публічну заборону США завдавати ударів з американської зброї по території рф. Речник кремля дмитро пєсков раніше заявив, що Україну продовжують «напихати» найсучаснішою зброєю.

…Абсолютно небажані і дуже неприємні сценарії, коли цю зброю гіпотетично спробують використати проти цілей на нашій території. Це істотно змінить ситуацію в несприятливий бік", — заявив пєсков.

1 червня росія почала навчання своїх ядерних сил. За інформацією ворожого міноборони, до навчань в Івановській області було залучено близько тисячі військовослужбовців і понад 100 одиниць техніки.

Фахівець в питанні ядерної зброї зазначив, що не варто виключати застосування москвою зброї масового ураження зі зміною розстановки сил на фронті, особливо, в разі успішного контрнаступу українських сил на територію анексованого Криму. Київ публічно декларує, що має намір ввести свої війська на півострів вже цьогоріч.

До кінця року ми маємо, щонайменше, зайти на територію Криму, — заявив в інтерв’ю «Українській правді» очільник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Аналітик Інституту стратегічних досліджень Їжак прогнозує, що внутрішня дестабілізація в рф почнеться наприкінці серпня — на початку вересня, а максимальний ефект від санкцій буде відчутним з третього кварталу 2022 року. Тоді Збройні сили України можуть почати активні дії на кримському напрямку.