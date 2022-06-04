Авиация рф сосредоточилась на Донбассе для усиления наступления - разведка Британии

https://racurs.ua/n171343-aviaciya-rf-sosredotochilas-na-donbasse-dlya-usileniya-nastupleniya-razvedka-britanii.html

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Розвідка Великої Британії вважає поєднання авіаційних і артилерійських ударів ключовим фактором останніх тактичних успіхів армії росії на сході України. Про це йдеться у розвідувальному огляді британського Міністерства оборони.

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За даними британської розвідки, активність росії у повітрі залишається високою над Донбасом, російська авіація завдає удари як керованими, так і некерованими боєприпасами.

У відомстві заявили, що нездатність москви придушити або знищити українські стратегічні системи ППО в перші дні конфлікту обмежила її можливості з надання тактичної повітряної підтримки наземним маневреним елементам, що сприяло провалу наступу на Київ.

Внаслідок цього російська повітряна активність в основному обмежувалася глибокими ударами з використанням крилатих ракет повітряного і наземного запуску, щоб порушити рух українських підкріплень і поставок, — йдеться у повідомленні.

У британській розвідці наголосили, що самі по собі ці удари не змогли істотно вплинути на перебіг війни, а запаси високоточних керованих ракет рф суттєво виснажилися.