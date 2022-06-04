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Авіація рф зосередилася на Донбасі, щоб посилити наступ — розвідка Британії
Авіація рф зосередилася на Донбасі, щоб посилити наступ — розвідка Британіїhttps://racurs.ua/ua/n171343-aviaciya-rf-zoseredylasya-na-donbasi-schob-posylyty-nastup-rozvidka-brytaniyi.htmlРакурс
Розвідка Великої Британії вважає поєднання авіаційних і артилерійських ударів ключовим фактором останніх тактичних успіхів армії росії на сході України. Про це йдеться у розвідувальному огляді британського Міністерства оборони.
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За даними британської розвідки, активність росії у повітрі залишається високою над Донбасом, російська авіація завдає удари як керованими, так і некерованими боєприпасами.
У відомстві заявили, що нездатність москви придушити або знищити українські стратегічні системи ППО в перші дні конфлікту обмежила її можливості з надання тактичної повітряної підтримки наземним маневреним елементам, що сприяло провалу наступу на Київ.
Внаслідок цього російська повітряна активність в основному обмежувалася глибокими ударами з використанням крилатих ракет повітряного і наземного запуску, щоб порушити рух українських підкріплень і поставок, — йдеться у повідомленні.
У британській розвідці наголосили, що самі по собі ці удари не змогли істотно вплинути на перебіг війни, а запаси високоточних керованих ракет рф суттєво виснажилися.
З перемиканням оперативного фокуса на Донбас росія змогла збільшити використання тактичної авіації для підтримки свого повзучого просування, поєднуючи авіаудари з масованими артилерійськими обстрілами для забезпечення своєї переважної вогневої потужності, — резюмують британські експерти.