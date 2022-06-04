Армія рф жене херсонців збирати трупи у Маріуполі, частину будівель зносять

https://racurs.ua/ua/n171342-armiya-rf-jene-hersonciv-zbyraty-trupy-u-mariupoli-chastynu-budivel-znosyat.html

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Армія росії разом з окупаційною владою хоче вивозити мешканців тимчасово окупованого Херсона на розчищення завалів у Маріуполі.

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Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

Зокрема, у місті відкрили філію путінської партії «Єдина росія». Там вони збирають паспортні дані жителів Херсона та області за «пару банок простроченої тушонки».

Секретар путінської партії турчак, який приїхав «допомогти», заявив, що херсонців будуть відправляти «працювати на відновлення об'єктів інфраструктури Маріуполя, — йдеться у повідомленні.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко також розповів, що 3 червня після оприлюднення даних про наявність тіла загиблих маріупольців під завалами, окупанти приступили до прямого знесення будинків без розбору зруйнованих конструкцій.

Перші будинки по проспекту Єдності 56−60 за посиленою охороною з залученням «державних волонтерів» знесено. Росіяни нищать докази, не витрачаючи час на пошук загиблих в розтрощених будинках. Дані про нові тіла загиблих неможливо отримати, оскільки після знесення все вивозиться на сміттєзвалище Лівобережного району, — написав Андрющенко.

Нагадаємо, окупанти у Маріуполі змушують людей працювати за воду — розбирати завали, прибирати тіла. Маріуполь у війні росії проти України воно уособлює український спротив. До повномасштабного вторгнення російської армії у Маріуполі мешкали понад 500 тис. осіб. Воєнні злочинці рф почали масовано обстрілювати місто з 24 лютого. За час блокади від рук російських окупантів загинуло понад 20 тис. людей.