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Ракурс
Кабмин зафиксирует цену на газ для населения, для этого нужно 260 млрд грн

Кабмин зафиксирует цену на газ для населения, для этого нужно 260 млрд грн

4 июн 2022, 16:28
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Кабмін витратить на забезпечення країни газом 260 млрд грн, з них 180 мільярдів — міжнародна допомога.



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У Верховній Раді 1 червня зареєстрували проект закону № 7429 про зміни держбюджету-2022. Документ поданий Кабміном, підписаний міністром енергетики Германом Галущенко.

Він передбачає безпрецедентне фінансування газового ринку у 2022 році для забезпечення не підняття тарифів для населення на постачання природного газу, централізованого опалення (ЦО) і гарячої води (ГВ), повідомляє «Монополіст» у Телеграм.

Для початку, проект передбачає заморожування підняття тарифів на газ, ЦО і ГВ на період дії воєнного стану і шість місяців після його закінчення. В цей період ціни лишаються на рівні 23 лютого.

Щоб компенсувати різницю між ринковою вартістю газу та тарифами для населення, а також стабілізувати газовий ринок, пропонується витратити 260,3 млрд грн. Зокрема:

  • 150,1 млрд грн отримає НАК «Нафтогаз України» для забезпечення покладених на нього спецобов’язків (ПСО) щодо постачання газу населенню та підприємствам теплокомуненерго (ТКЕ);
  • 76 млрд грн підуть на врегулювання боргів постачальників газу (збутів), облгазів та ТКЕ перед Нафтогазом за спожитий у попередні роки газ.

Керівництво «Нафтогазу» давно мріяло, щоб держава повернула йому витрати на ПСО, понесені з моменту запуску газового рикну в 2015 році.

З цією метою в липні 2021 року було ухвалено так званий борговий законопроект 3508-д, який передбачає «схлопування боргів».

Саме на нього посилається нинішній законопроект в частині призначення 76 млрд грн.

Постачальники газу населенню пішли з ринку, не маючи дешевого ресурсу від «Нафтогазу», а найбільші облгази, включаючи компанії з РГК Дмитра Фірташа, передані в управління «Нафтогазу».

Ще 38,2 млрд грн підуть Мінрегіону на субвенцію для місцевих бюджетів для компенсації різниці в тарифах на централізоване опалення і гарячу воду у порівнянні з ринковими цінами.

Джерела цих грошей такі:

  • 188,3 млрд грн — міжнародна та донорська допомога (6 млрд євро за нинішнім курсом);
  • 64,41 млрд грн — дивіденди «Нафтогазу» в держбюджет;
  • 11,59 млрд грн — податок на прибуток «Нафтогазу».

23 травня в інтерв’ю Forbes.ua очільник Нафтогазу Юрій Вітренко заявив, що для проходження опалювального сезону 2022/2023 років НАК потрібно 220 млрд грн.

Источник: Ракурс


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