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Спасенный государственный флаг из «Азовстали» передали музею Второй мировой войны (ВИДЕО)
Спасенный государственный флаг из «Азовстали» передали музею Второй мировой войны (ВИДЕО)https://racurs.ua/n171353-spasennyy-gosudarstvennyy-flag-iz-azovstali-peredali-muzeu-vtoroy-mirovoy-voyny-video.htmlРакурс
У Києві врятований державний прапор з «Азовсталі» передали до Музею історії України у Другій світовій війні.
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Генеральний директор музею Юрій Савчук 4 червня розповів, що прапор стане одним з титульних експонатів виставки «Україна — розп’яття».
Цей прапор майорів над «Азовсталлю», він вийшов з оточеного Маріуполя разом з останнім захисником.
Прапор передав музею начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
Цей прапор є символом доблесті і героїзму всіх, хто був на «Азовсталі», — сказав Буданов.