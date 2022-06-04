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Врятований державний прапор з «Азовсталі» передали Музею історії України у Другій світовій війні

Врятований державний прапор з «Азовсталі» передали музею Другої світової війни (ВІДЕО)

4 чер 2022, 16:37
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У Києві врятований державний прапор з «Азовсталі» передали до Музею історії України у Другій світовій війні.



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Генеральний директор музею Юрій Савчук 4 червня розповів, що прапор стане одним з титульних експонатів виставки «Україна — розп’яття».

Цей прапор майорів над «Азовсталлю», він вийшов з оточеного Маріуполя разом з останнім захисником.

Прапор передав музею начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

Цей прапор є символом доблесті і героїзму всіх, хто був на «Азовсталі», — сказав Буданов.

Джерело: Ракурс


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