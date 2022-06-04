На фронте состоялся обмен телами погибших, росСМИ пишут, что Украине передали защитников «Азовстали»

На лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та росією за формулою «160 на 160».

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Про це повідомляє 4 червня сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Медуза» з посиланням на військову кореспондентку, пропагандистку російського «Пєрвого канала» Ірину Куксенкову. За її словами, тіла, які РФ передала Україні, — це загиблі з «Азовсталі».

Здійснено обмін загиблими між Росією та Україною. Обміняли 160 на 160, — написала Куксенкова у своєму Телеграм вранці у суботу, 4 червня.

Українські урядовці написали, що обмін відбувся ще 2 червня.

В результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, було досягнуто домовленість про обмін тілами за формулою «160 на 160», — йдеться у повідомленні.

Операція проводилась Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Головним управлінням розвідки, Міністерством оборони, Службою безпеки України, Генеральним штабом ЗСУ та іншими силовими структурами України.