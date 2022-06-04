На фронті відбувся обмін тілами загиблих, росЗМІ пишуть, що Україні передали захисників «Азовсталі»https://racurs.ua/ua/n171357-na-fronti-vidbuvsya-obmin-tilamy-zagyblyh-roszmi-pyshut-scho-ukrayini-peredaly-zahysnykiv.htmlРакурс
На лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та росією за формулою «160 на 160».
Про це повідомляє 4 червня сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
«Медуза» з посиланням на військову кореспондентку, пропагандистку російського «Пєрвого канала» Ірину Куксенкову. За її словами, тіла, які РФ передала Україні, — це загиблі з «Азовсталі».
Здійснено обмін загиблими між Росією та Україною. Обміняли 160 на 160, — написала Куксенкова у своєму Телеграм вранці у суботу, 4 червня.
Українські урядовці написали, що обмін відбувся ще 2 червня.
В результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, було досягнуто домовленість про обмін тілами за формулою «160 на 160», — йдеться у повідомленні.
Операція проводилась Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Головним управлінням розвідки, Міністерством оборони, Службою безпеки України, Генеральним штабом ЗСУ та іншими силовими структурами України.