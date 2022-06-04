Це приниження Франції - Київ відповів Макрону, який заступився за росію

https://racurs.ua/ua/n171356-ce-prynyjennya-franciyi-kyyiv-vidpoviv-makronu-yakyy-zastupyvsya-za-rosiu.html

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Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що дуже важливо, щоб росія не була принижена, аби можна було знайти дипломатичне рішення, щойно бойові дії в Україні припиняться.

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Цю заяву Макрона цитує 4 червня Agence France-Presse.

Я думаю, що Путін ізолював себе. Ізолювати себе — це одне, а зуміти вибратися з цього — важкий шлях, — сказав Макрон.

Він також сказав, що «не виключає" свій візит до Києва.

Росія не повинна бути принижена, щоб у той день, коли бойові дії припиняться, ми могли знайти рішення дипломатичними засобами, — повідомив французький лідер і додав, що роль Франції — бути посередницькою державою.

У відповідь на це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що заклики уникати приниження росії можуть лише принизити Францію та будь-яку іншу країну, яка до цього закликає.

Тому що це росія принижує себе, нам усім краще зосередитись на тому, як поставити її на місце. Це принесе мир і врятує життя, — додав Кулеба.

Суть ситуації в тому, продовжує Кулеба, що росія своїм вторгненням та військовими злочинами сама себе принижує. Для досягнення миру росію слід поставити на місце, вважає міністр.