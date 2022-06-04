Макрон каже, що вкрай важливо не принижувати росію

https://racurs.ua/ua/n171347-makron-kaje-scho-vkray-vajlyvo-ne-prynyjuvaty-rosiu.html

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Еммануель Макрон, президент Франції, заявив, що вкрай важливо не принижувати росію, щоб після припинення бойових дій в Україні можна було досягти дипломатичного рішення.

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Ми не повинні принижувати росію, щоб у день, коли припиняться бойові дії, ми могли побудувати вихідний пандус дипломатичними засобами… Я переконаний, що роль Франції — бути посередницькою державою, — сказав Макрон в інтерв’ю регіональним газетам, опублікованому в суботу, пише Reuters.

Французький президент намагався підтримувати діалог з воєнним злочинцем й президентом рф володимиром путіним після повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого. Його позицію неодноразово критикували деякі країни Європейського Союзу, які розцінюють дипломатію Парижа як підрив зусиль з тиску на російського диктатора.

Я думаю, і я йому сказав, що він робить історичну і фундаментальну помилку для свого народу, для себе та для історії, — так Макрон прокоментував розмови з путіним.

Нагадаємо, Париж підтримує Київ у військовому та фінансовому плані, але з початку війни Макрон не був у Києві, як інші лідери ЄС, чого прагнула Україна.