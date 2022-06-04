Первая ракетка мира выиграла «Ролан Гаррос» и поддержала Украину

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Перша ракетка світу, полька Іга Свьонтек, підтримала Україну після перемоги на «Ролан Гаррос».

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Арена зустріла її слова оваціями на 40 секунд.

Я хочу сказати щось Україні. Залишайтеся сильними. Адже війна досі там триває, — сказала Іга Свьонтек.

Польська тенісистка з лютого кожен матч грає зі стрічкою у кольорах прапору України на кепці.

З моменту моєї першої промови на нагородженні в Досі 26 лютого я сподівалася, що, коли я виступатиму наступного разу, ситуація покращиться, але я все одно сподіватимусь і постараюся підтримувати Україну, — додала Свьонтек.

Тенісистка з Польщі Свьонтек виграла «Ролан Гаррос» у жіночому одиночному розряді. У фіналі турніру «Великого шолома» вона обіграла американську тенісистку Корі Гауфф з рахунком 6:1, 6:3.

«Ролан Гаррос» став шостим поспіль турніром, виграним Свьонтек. Такого результату не вдавалося досягти жодної тенісистки з сезону 2007/2008 року. Востаннє Свьонтек програвала в лютому.