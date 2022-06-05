Борис Джонсон близок к отставке через "Патигейт", назначена дата голосования консерваторов

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Партійне голосування про недовіру Борису Джонсону може відбутися вже наступного тижня — 8 червня.

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Консервативна партія Великої Британії визначиться щодо недовіри до прем'єр-міністра та свого лідера через його причетність до так званого «Патігейту», пише Reuters з посиланням на The Sunday Times.

Джерела газети вважають, що необхідні 54 листи членів парламенту з вимогою провести голосування або вже зібрано, або буде зібрано найближчим часом. Дата голосування попередньо призначена керівництвом парламентської групи, що об'єднує консерваторів, які не перебувають в уряді.

Приводом для відставки Джонсона його критики називають «Патігейт» — святкові заходи, які влаштовували урядовці (і він у тому числі) у розпал жорстких локдаунів та обмежень.

Джонсон відмовляється йти у відставку, кажучи, що виклики, що стоять перед урядом, занадто серйозні, пише Reuters. На думку співрозмовників BBC, його супротивники навряд чи наберуть необхідні 180 голосів для усунення у разі голосування наступного тижня.

Голосування про недовіру відбувається серед членів Палати громад від Консервативної партії. Рішення приймається простою більшістю. У разі винесення вотуму недовіри, Джонсон залишиться прем'єр-міністром до моменту обрання нового лідера партії. У разі перемоги голосування не можна буде повторити упродовж найближчого року.

Влада України називає Велику Британію і Джонсона лідерами фінансової та військової допомоги. Джонсон одним із перших серед західних лідерів приїхав до Києва після відступу російських військ із півночі України.

30 листопада 2021 року газета Daily Mirror написала, що 18 грудня 2020 року у резиденції прем'єр-міністра на Даунінг-стріт, 10 відбулася різдвяна вечірка за участю 40−50 осіб. У цей момент у Лондоні вже два дні діяв суворий локдаун із повною забороною на зустрічі у приміщеннях.

Наступного дня після вечірки, про яку писала газета, Джонсон на прес-конференції оголосив, що різдвяні свята фактично скасовуються у зв’язку з посиленням локдауну під час канікул. На публікацію Daily Mirror у прес-службі апарату прем'єра заявили, що жодних правил під час вечірки порушено не було.