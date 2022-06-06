Оккупанты в Херсоне устроили смертельное ДТП. Фото: Фото: kavuncity

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Дорожньо-транспортна пригода сталася в окупованому російськими військовими Херсоні.

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Внаслідок аварії двоє людей загинули, ще чотирьох на швидкій доправили до лікарні. Очевидці повідомляють, що винуватцями аварії стали окупанти. ДТП сталась у середмісті, на розі вулиць Ушакова і Кулика. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали із посиланням на очевидців аварії.

Зазначається, що у тимчасово окупованому Херсоні російський військовий за кермом позашляховика Toyota Land Cruiser «летів» на червоний сигнал світлофора. Саме через дії загарбника сталася аварія. Внаслідок автопригоди розбиті три автомобілі, двоє людей загинули. Ще четверо осіб були госпіталізовані.

Російський окупант після аварії зник із місця події. Злочинець виліз через багажник, сів у військовий броньовик «Тигр» та разом із поплічниками втік з місця події.

Нагадаємо, починаючи з 24 лютого українські поліцейські отримали та опрацювали понад 2 млн 100 тис. повідомлень від громадян. Слідчі майже 14 тис. кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовослужбовцями росії та їх посібниками.