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Ракурс
Часть территории Киевщины проверят на радиацию, фото:

В Киевской области проверят территории, на которые россияне вторгались через зону ЧАЭС

7 июн 2022, 22:08
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На Київщині проведуть радіаційне обстеження територій, котрі перебували під окупацією російських військ, які зайшли через Чорнобильську зону.



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Про це повідомляє прес-служба Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки.

Зазначається, що існують ризики, що російська техніка, пройшовши через Чорнобильську зону, могла спричинити перенесення радіоактивного забруднення за межі Зони відчуження та і Зони безумовного відселення.

Якщо окупаційні війська країни-агресора перебували на території вашої садиби у Іванківській ОТГ та залишили сліди свого перебування, пропонуємо надати запит на радіаційне обстеження, заповнивши форму за посиланням: https://bit.ly/3xp94pb, або звернувшись за номером телефону (044) 422 55 43 до фахівців, — зазначають у відомстві.

Наголошується, що обстежуватимуть лише території, на яких було проведене розмінування.

Обстеження безкоштовне, але анонімні запити не розглядатимуть.

Источник: Ракурс


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