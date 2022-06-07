Часть территории Киевщины проверят на радиацию, фото:

https://racurs.ua/n171467-v-kievskoy-oblasti-proveryat-territorii-na-kotorye-rossiyane-vtorgalis-cherez-zonu-chaes.html

Ракурс

На Київщині проведуть радіаційне обстеження територій, котрі перебували під окупацією російських військ, які зайшли через Чорнобильську зону.

.

Про це повідомляє прес-служба Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки.

Зазначається, що існують ризики, що російська техніка, пройшовши через Чорнобильську зону, могла спричинити перенесення радіоактивного забруднення за межі Зони відчуження та і Зони безумовного відселення.

Якщо окупаційні війська країни-агресора перебували на території вашої садиби у Іванківській ОТГ та залишили сліди свого перебування, пропонуємо надати запит на радіаційне обстеження, заповнивши форму за посиланням: https://bit.ly/3xp94pb, або звернувшись за номером телефону (044) 422 55 43 до фахівців, — зазначають у відомстві.

Наголошується, що обстежуватимуть лише території, на яких було проведене розмінування.

Обстеження безкоштовне, але анонімні запити не розглядатимуть.