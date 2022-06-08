россия усиливает группировку войск на двух направлениях. Фото:

https://racurs.ua/n171493-rossiya-usilivaet-gruppirovku-voysk-na-dvuh-napravleniyah-minoborony.html

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російська федерація підсилює свої позиції в Україні на двох напрямках.

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На Запорізькому напрямку окупанти наростили кількість вогневих точок, а на Харківському напрямку ворог посилив угруповання своїх військ. Про це 8 червня речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив на брифінгу.

Зазначається, що у районі Василівки, що за 35 км на південь від Запоріжжя противник розгорнув до 30 танків Т-62 в якості довготривалих вогневих точок. А на Харківському напрямку росіяни намагаються втримати вже зайняті рубежі й не допустити просування ЗСУ до україно-російського кордону. Тут окупант перекинув у район селища Веселе, що за 17 км від Харкова, одну батальйонно-тактичну групу зі складу 2-ї армії центрального військового округу росії.

Також загарбники продовжують обстрілювати українські позиції в Харківській області.

Основною метою російського агресора на даному етапі залишається окупація Луганської та Донецької областей в межах їх адміністративних кордонів, утримання та забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованим кримським півостровом, а також блокування морських комунікацій України у північно-західній частині Чорного моря, — додав Мотузяник.

Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 8 червня йшлося, що армія росії намагалася просунутися у бік населеного пункту Устинівка на Сєвєродонецькому напрямку. ЗСУ відкинули агресора назад.