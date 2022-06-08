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Ракурс
Разрушения из-за агрессии россии. Фото: ОПУ

Кабмин обещает украинцам возместить расходы на ремонт поврежденного рф жилья

8 июн 2022, 22:18
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Українцям відшкодують всі витрати на ремонт житла, яке було пошкоджене внаслідок повномасштабної україно-російської війни.



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Найближчим часом Кабінет міністрів вже розпочне фіксувати збитки, які були завдані окупантами. Компенсувати видатки за ремонт хочуть за рахунок арештованих за кордоном російських активів. Про це 8 червня у Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який провів низку нарад щодо заходів із відновлення України.

Зараз зосередимося на прискоренні фіксації збитків, щоб кожен, хто робить зараз ремонт за свій рахунок, розумів — держава компенсує витрати, як тільки наші західні партнери передадуть Україні заарештовані та конфісковані російські активи, — зазначив очільник уряду.

Шмигаль додав, що доручив Мінрегіону зайнятися створенням єдиного документа, в якому фіксуватимуть усі збитки в кожному будинку та квартирі.

Також повідомляється, що перший етап — fast recovery — передбачає відновлення об'єктів, які отримали незначні пошкодження та які можливо та доцільно ремонтувати вже зараз. Тут мовиться про критичні об'єкти й об'єкти соціальної інфраструктури, такі як школи та лікарні.

А місцева вдала спільно з державною повинні відновити -, водо-, тепло- та газопостачання, а також транспортну інфраструктуру в деокупованих регіонах.

Нагадаємо, кожен українець, чий будинок був зруйнований унаслідок російської військової агресії проти України і бойових дій, зможе через додаток «Дія» надіслати повідомлення і зафіксувати факт пошкоджень.

Источник: Ракурс


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