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Ракурс
Россияне управляют беспилотниками из специальных «кунгов», фото: Генштаб ВСУ

Ценная добыча для артиллеристов — ВСУ призывают сообщать о российских «кунгах»

9 июн 2022, 14:55
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ЗСУ закликають повідомляти про спеціально обладнані російські «кунги» з антенами, які окупанти використовують для керування безпілотниками.



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Про це йдеться у зверненні, опублікованому сьогодні, 9 червня, на сторінці Генштабу ЗСУ в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що активно застосовувані росією безпілотники, такі як відомий «Орлан» 10 не літають самі по собі, а потребують цілий комплекс обладнання і розрахунок.

Комплекс «Орлан-10» складається з базової станції та декількох БПЛА. Комплекс з ПДК, стартової катапульти та 4 БПЛА може перевозитися на автомобілі УАЗ-469 або «Рись», — зазначають у Генштабі.

Такий пункт управління дозволяє здійснювати керування чотирма безпілотниками.

Такий «кунг» з антенами є цінною здобиччю для наших артилеристів. Просимо повідомляти ЗСУ про розташування такої техніки, — наголошують у Генштабі.

Росіяни керують безпілотниками зі спеціальних «кунгів», фото: Генштаб ЗСУ

Источник: Ракурс


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